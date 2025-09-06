Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам Африки

    Внешняя политика
    • 06 сентября, 2025
    • 19:11
    Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам Африки

    По инициативе и при организационной поддержке председательства Азербайджана на COP29 состоялось заседание высокого уровня министров на тему "Климатические вызовы Африки: учет особого положения и потребностей континента".

    Как передает Report, мероприятие, посвящённое одной из наиболее чувствительных тем переговорного процесса - особому положению и потребностям Африки, прошло в рамках Второй климатической недели ООН (UNFCCC) в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В заседании приняли участие более 200 представителей из около 50 стран, а также международных организаций и фондов.

    С вступительными речами выступили председатель COP29 Мухтар Бабаев, избранный председатель COP30 Андре Корреа до Лаго, министр планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа Адэла, представитель Комиссии Африканского союза посол Амр Альковайли и председатель африканской переговорной группы UNFCCC Ричард Муюнги.

    Мухтар Бабаев подчеркнул, что решения COP29 имеют важное значение для минимизации негативных последствий климатических вызовов в Африке, и отметил, что председательство COP29 учитывает интересы всех сторон, включая африканский континент.

    Андре Корреа до Лаго выразил благодарность Азербайджану за внимание к проблемам Африки и заявил, что COP30 продолжит данную традицию. Министр планирования и развития Эфиопии Фицум Ассефа Адэла отметила необходимость поддержки Африки в борьбе с изменением климата и поблагодарила Азербайджан за вклад в организацию как заседания, так и всей Второй климатической недели.

    Представитель Африканского союза Амр Альковайли и председатель африканской переговорной группы Ричард Муюнги подчеркнули значимость мероприятия, отметив, что особое положение Африки должно находить отражение в процессе климатических переговоров. Участники приветствовали инициативу Азербайджанского председательства COP29, способствующую привлечению международного внимания к континенту.

    В ходе пленарных заседаний представители государств, международных структур и заинтересованных сторон обсудили возможные пути решения, подчеркнув важность инициатив, в которых Африка будет играть ведущую роль.

    Заседание завершилось заключительными выступлениями председателя COP29 Мухтара Бабаева и избранного председателя COP30 Андре Корреа до Лаго.

    Фото
    Azərbaycan Afrika qitəsinin iqlim çağırışları ilə bağlı yüksək-səviyyəli iclas keçirib

    Последние новости

    19:11
    Фото

    Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам Африки

    Внешняя политика
    18:58

    WP: Политика Трампа может грозить американской экономике спадом

    Другие страны
    18:39

    Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгим

    Другие страны
    18:25

    Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев

    Другие страны
    18:04

    SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании

    Энергетика
    18:00

    Биткоин подешевел почти на 2%

    ИКТ
    17:53
    Фото

    Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    17:35

    Белорусский турист пропал на Эльбрусе

    В регионе
    17:28

    Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики

    Бизнес
    Лента новостей