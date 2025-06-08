Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию.

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

По случаю священного праздника Гурбан байрамы 7-8 июня текущего года в пригородах Дамаска, провинции Хомс и его окрестностях, подвергшихся значительным разрушениям, была организована благотворительная акция под лозунгом "Самые искренние поздравления братскому сирийскому народу от азербайджанского народа".

По инициативе и организации посольства Азербайджана в Сирии, а также при соответствующей поддержке Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA), 320 семьям, пострадавшим от войны, было передано мясо жертвенных животных. В организации благотворительной акции также приняли участие сирийский фонд "Хаят", а также волонтерские группы "Саваидул Ихсан" ("Добрые руки") и "Басмату Хаят" ("Улыбка жизни").

Акция, охватившая семьи арабского, туркменского, черкесского и алавитского происхождения, в первый день прошла в районах Западная и Восточная Гута в пригороде Дамаска, а на следующий день - в провинции Хомс и его окрестностях. Большинство этих семей составляли многодетные женщины, потерявшие мужей в результате длительной гражданской войны. В течение двух дней около 1 500 человек воспользовались предоставленной помощью.

Семьи выразили глубокую благодарность азербайджанскому народу и государству, передали свои наилучшие пожелания.

На основании соответствующих инструкций президента Ильхама Алиева гуманитарную деятельность планируется продолжить.

Напомним, что в конце прошлого года Азербайджан направил народу Сирии 200 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, при поддержке AIDA и организации посольства в Сирии, 25-27 марта текущего года в Дамаске были организованы ифтары для 1 000 детей-сирот.