О нас

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию.
Внешняя политика
8 июня 2025 г. 15:16
Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию

Азербайджан провел в Сирии очередную благотворительную акцию.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

По случаю священного праздника Гурбан байрамы 7-8 июня текущего года в пригородах Дамаска, провинции Хомс и его окрестностях, подвергшихся значительным разрушениям, была организована благотворительная акция под лозунгом "Самые искренние поздравления братскому сирийскому народу от азербайджанского народа".

По инициативе и организации посольства Азербайджана в Сирии, а также при соответствующей поддержке Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA), 320 семьям, пострадавшим от войны, было передано мясо жертвенных животных. В организации благотворительной акции также приняли участие сирийский фонд "Хаят", а также волонтерские группы "Саваидул Ихсан" ("Добрые руки") и "Басмату Хаят" ("Улыбка жизни").

Акция, охватившая семьи арабского, туркменского, черкесского и алавитского происхождения, в первый день прошла в районах Западная и Восточная Гута в пригороде Дамаска, а на следующий день - в провинции Хомс и его окрестностях. Большинство этих семей составляли многодетные женщины, потерявшие мужей в результате длительной гражданской войны. В течение двух дней около 1 500 человек воспользовались предоставленной помощью.

Семьи выразили глубокую благодарность азербайджанскому народу и государству, передали свои наилучшие пожелания.

На основании соответствующих инструкций президента Ильхама Алиева гуманитарную деятельность планируется продолжить.

Напомним, что в конце прошлого года Азербайджан направил народу Сирии 200 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, при поддержке AIDA и организации посольства в Сирии, 25-27 марта текущего года в Дамаске были организованы ифтары для 1 000 детей-сирот.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Suriyada növbəti xeyriyyə aksiyası keçirib

Другие новости из категории

Бенджамин Ламберт: Мой опыт работы в Азербайджане стал запоминающимся
Бенджамин Ламберт: Мой опыт работы в Азербайджане стал запоминающимся
8 июня 2025 г. 13:58
В Брюсселе прошел II турнир по мини-футболу “Суговушан” в честь Дня независимости Азербайджана
ФотоВ Брюсселе прошел II турнир по мини-футболу “Суговушан” в честь Дня независимости Азербайджана
8 июня 2025 г. 12:29
Азербайджан и Чехия провели очередной раунд межмидовских политконсультаций
Азербайджан и Чехия провели очередной раунд межмидовских политконсультаций
7 июня 2025 г. 19:51
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана
7 июня 2025 г. 14:57
Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией
Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией
7 июня 2025 г. 11:07
МИД Азербайджана поздравил Швецию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Швецию с Национальным праздником
6 июня 2025 г. 16:22
Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США
Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США
6 июня 2025 г. 13:57
СМИ: В Мьянме арестовали шестилетнюю девочку по делу об убийстве генерала
СМИ: В Мьянме арестовали шестилетнюю девочку по делу об убийстве генерала
6 июня 2025 г. 12:11
Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства
Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства
6 июня 2025 г. 09:58
Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане
Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане
5 июня 2025 г. 20:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi