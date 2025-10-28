Азербайджан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью

Азербайджан присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) "Против киберпреступности".

Как сообщает Report, церемония подписания прошла 25–26 октября в столице Вьетнама - Ханое.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, руководители делегаций ряда государств, представители международных организаций и эксперты.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, документ от имени страны подписал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев.

Конвенция определяет основные направления международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, предотвращении злоупотреблений в сфере ИКТ, а также регулирует вопросы сбора и передачи электронных доказательств.

Всего Конвенцию подписали представители 72 стран.