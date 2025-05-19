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Азербайджан принял участие в МЭФ "Россия-Исламский мир: KazanForum2025"

Азербайджан принял участие в МЭФ "Россия-Исламский мир: KazanForum2025" 11:56
Внешняя политика
19 мая 2025 г. 12:21
Азербайджан принял участие в МЭФ Россия-Исламский мир: KazanForum2025

Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым приняла участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия-Исламский мир: KazanForum2025".

Как сообщили Report в Кабинете министров, в этом году форум был посвящен теме "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".

В рамках форума обсуждались сотрудничество в сфере международного партнерства, финансов и инвестиций, транспортной логистики, туризма, образования и медицины.

Ш.Мустафаев на пленарном заседании предоставил подробную информацию о развитии цифровизации в Азербайджане и проектах, реализуемых в данной сфере.

Он также провел двусторонние встречи с зампредом правительства России Алексеем Оверчуком, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым, а также председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаимом.

Делегация посетила стенд Азербайджана на международной выставке Russia Halal Expo, где демонстрировались национальные достижения в области продукции и услуг.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation attends Russia-Islamic World: Kazan Forum 2025
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti “Rusiya-İslam dünyası: Kazan Forum-2025” Beynəlxalq İqtisadi Forumunda iştirak edib

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