Азербайджан принял участие в МЭФ "Россия-Исламский мир: KazanForum2025"

Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым приняла участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия-Исламский мир: KazanForum2025".
Как сообщили Report в Кабинете министров, в этом году форум был посвящен теме "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".
В рамках форума обсуждались сотрудничество в сфере международного партнерства, финансов и инвестиций, транспортной логистики, туризма, образования и медицины.
Ш.Мустафаев на пленарном заседании предоставил подробную информацию о развитии цифровизации в Азербайджане и проектах, реализуемых в данной сфере.
Он также провел двусторонние встречи с зампредом правительства России Алексеем Оверчуком, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым, а также председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаимом.
Делегация посетила стенд Азербайджана на международной выставке Russia Halal Expo, где демонстрировались национальные достижения в области продукции и услуг.