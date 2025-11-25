Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 18:29
    Азербайджан принял участие в проходящей в штаб-квартире ЮНЕСКО 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия в качестве новоизбранного члена.

    Как сообщает Report, об этом написал постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в соцсети X.

    Он отметил, что это событие является предметом гордости для Азербайджана.

    "С нетерпением жду возможности внести вклад в защиту глобального наследия", - написал он.

    В Париже на 25-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года Азербайджан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

    Лента новостей