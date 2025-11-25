Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 18:29
Азербайджан принял участие в проходящей в штаб-квартире ЮНЕСКО 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия в качестве новоизбранного члена.
Как сообщает Report, об этом написал постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в соцсети X.
Он отметил, что это событие является предметом гордости для Азербайджана.
"С нетерпением жду возможности внести вклад в защиту глобального наследия", - написал он.
В Париже на 25-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года Азербайджан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.
