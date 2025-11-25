İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 18:02
    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Azərbaycan UNESCO-nun qərargahında keçirilən Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev "X"də yazıb.

    O qeyd edib ki, bu, Azərbaycan üçün qürurverici bir andır.

    "Qlobal irsin qorunmasına töhfə verməyi səbirsizliklə gözləyirəm!",-deyə Nümayəndə əlavə edib.

    Parisdə Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin Qorunması üzrə 1972-ci il Konvensiyasına Tərəf Ölkələrin Baş Assambleyasının 25-ci sessiyasında Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin (ÜİK) 2025-2029-cu illər üzrə üzvü seçilib.

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

