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    Азербайджан примет участие на Всемирном исламском экономическом форуме в Джакарте

    На форуме ожидаются выступления глав государств и правительств ряда стран мусульманского мира

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В столице Индонезии Джакарте 2 августа начнет свою работу 12-й Всемирный исламский экономический форум.

    Как сообщает Report, на форуме будут обсуждены такие вопросы, как значение малого и среднего бизнеса, перспективы развития экономического сотрудничества, децентрализация экономики и т.д.

    Азербайджан на форуме будет представлен на уровне посла Азербайджана в Индонезии Тамерлана Гараева.

    На форуме ожидаются выступления глав государств и правительств ряда стран мусульманского мира.

    Форум продлится до 4 августа.

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