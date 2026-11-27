Азербайджан примет участие на высоком уровне в Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Эстонии в конце января 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Цахкны, Эстония организует предстоящую конференцию (Ukraine Recovery Conference) совместно с Украиной.

Глава МИД Эстонии приветствовал участие Азербайджана в предстоящей встрече и поблагодарил Баку за поддержку.

"Я также очень рад, что Азербайджан будет представлен на ней на высоком уровне. Мы признательны за понимание обеспокоенности соседней страны, за оказываемую поддержку, в том числе усилиям по достижению мира, а также за помощь людям в преодолении предстоящей зимы. Эта зима будет тяжелой", - сказал Цахкна.