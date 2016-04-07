Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на встрече стран-экспортеров нефти в Дохе 17 апреля. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана в Баку.

"Азербайджан будет участвовать на встрече в Дохе", - заявил Мамедъяров.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече примут участие также Россия и Иран: "Мы изучали этот вопрос на встрече. Мы все будем участвовать на встрече в Дохе".