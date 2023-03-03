Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов

2 марта в Баку состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, а также руководители ряда международных организаций, включая генерального секретаря

2 марта в Баку состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, а также руководители ряда международных организаций, включая генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая.

В интервью Report Кайрат Сарыбай поделился впечатлениями о вчерашнем саммите, рассказал о сотрудничестве между СМВДА и Азербайджаном, а также о постковидном восстановлении.

- Как протекает сотрудничество между СВМДА и Движением неприсоединения? Какой вклад Бакинский саммит Движения неприсоединения вносит в борьбу с последствиями пандемии в мире?

- Движение неприсоединения имеет длительную историю. В современном мире неприсоединившихся стран практически не осталось. СМВДА по сравнению с ДН - более молодая организация. Нас объединяет стремление наших государств-членов к развитию многосторонней дипломатии. Это то, что нужно сегодня. Именно пандемия показала, что без объединения усилий победить этот коронавирус и справиться с последствиями пандемии невозможно. Еще раз убеждаюсь, что председательство Азербайджана в это сложное время продемонстрировало именно то, что у руля в ДН оказалась та страна, которая поддерживает многостороннюю дипломатию. Посчитал приглашение министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на саммит очень важным для себя. Это приглашение дало мне возможность ознакомить страны ДН с теми шагами, которые предприняты государствами-членами СМВДА для того, чтобы сократить последствия пандемии.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в СВМДА? Насколько активна страна в организации?

- Азербайджан придерживается многосторонних подходов в разрешении международных проблем и СВМДА не является исключением. Кроме того, Азербайджан вносит конкретный вклад в наш процесс. В Баку до пандемии состоялось заседание молодежного совета СМВДА. Азербайджан является координатором важной сферы, которая является обширной мерой доверия, а именно развитие транспортных коридоров. Это соотносится с географическим положением Азербайджана, а также с открытостью Азербайджана именно для того, чтобы развивать глобальную взаимосвязанность. Сегодня транспортные связи - это важный тренд в многосторонней дипломатии, но без развития системы взаимосвязанности поддержать позитивные тренды глобализации было бы очень сложно.

Считаю, что у Азербайджана есть большие перспективы продолжать продуктивное сотрудничество в рамках СМВДА, поскольку нам известны успехи многосторонней дипломатии этой страны - как председательство в Совете МИД Организации исламского сотрудничества, а также деятельность в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Активное продвижение на многих международных площадках, а именно в многосторонних подходах к международным проблемам выгодно отличает Азербайджан. Сам факт того, что председательство Азербайджана в ДН было продлено, говорит о востребованности таких подходов, которое демонстрирует руководство внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Полагаю, у СМВДА есть серьезные перспективы для того, чтобы развивать свою собственную взаимосвязанность, есть различные форматы в котором состоят сами члены этой организации: например "Турция-Азербайджан- Казахстан" по развитию Среднего Коридора. Это полностью соотноситься с потребностями стран, не имеющих выхода к морю. В Центральной Азии их 5. Поэтому неслучайно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул на последнем заседании организации в Астане в октябре прошлого года идею создания Совета по устойчивой взаимосвязанности. И поскольку Азербайджан является координатором по развитию транспортных коридоров, в этом существует большая синергия. Секретариат СМВДА плотно работает с Азербайджаном по проведению на платформе СМВДА мероприятия - конференции либо семинара по устойчивой взаимосвязанности. У Азербайджана есть такой замечательный проект, как порт "Алят". Я в прошлом году имел возможность его посетить, увидеть своими глазами. До этого в качестве постоянного представителя Казахстана в ОБСЕ также занимался развитием озеленения портов Каспийского моря, включая порт "Алят", также порты Казахстана и Туркменистана. Данная проблематика мне очень известна, имея свое представление, полагаю что там мы можем обеспечить серьезный прогресс.

- Какой вклад СВМДА вносит в постпандемическое восстановление?

- СМВДА незамедлительно отреагировало на этот вызов и в конце 2020 года, как только Казахстан был избран на пост председателя в СВМДА, предложил расширить каталог мер доверия СВМДА. Это наш основной инструмент, где сосредоточены сферы взаимодействия государств-членов. Казахстаном было предложено внести новую меру: эпидемиологическая безопасность и сотрудничество в обеспечении общественного здравоохранения. Данная мера была поддержана всеми членами организации.

Три страны СВМДА получили в дар большой набор медикаментов.

Кроме того, пандемия имеет массу разных аспектов, в первую очередь - это нарушение цепочек поставок, и наиболее уязвимыми секторами оказались малый и средний бизнес. В этой связи, на площадке делового совета и бизнес форума СМВДА были проведены специальные заседания по взаимной практике, обогащению опытом. Мы смогли отреагировать на вызовы пандемии и развивать цифровые решения для малого и среднего бизнеса. Также был затронут вопрос обеспечения продовольственной безопасности, что тоже ярко проявилось в пандемию коронавируса. Нарушение цепочек поставок может нести серьезную обеспокоенность в обеспечении продовольственной безопасности. Вместе с тем, для того, чтобы обеспечить непрерывность поставок, вопросы устойчивости и взаимосвязанности выходят на первый план. Главное то, чтобы мы, обновляя инфраструктуру на огромном пространстве Азии, все-таки обращали бы внимание на сохранение окружающей среды, "зеленую" трансформацию.