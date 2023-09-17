Азербайджан представлен на "Форуме ассоциаций" во Франции

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан (ADFA) представила нашу страну на "Форуме ассоциаций" – традиционном культурном мероприятии, проведенном в 15-м округе Парижа.
Как сообщает местное бюро
Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении французов с Азербайджаном и его культурой.
В азербайджанском уголке были выставлены книги, национальные предметы, одежда, ковры и образцы кухни, отражающие древнюю историю и богатую культуру нашей страны. Книги изданы на французском языке Фондом Гейдара Алиева.
В рамках форума также была озвучена азербайджанская музыка, были исполнены танцы.
Отметим, что "Форум ассоциаций" во Франции проводится раз в год. 15-й округ Парижа (arrondissement de Vaugirard) — один из 20 административных округов французской столицы. Он расположен на левом берегу реки Сены и является самым густонаселенным округом французской столицы, образовавшимся после присоединения к Парижу в 1860 году городов Вожирар и Гренель.