Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского региона

Азербайджанская продукция была представлена ​​на крупнейшей в Балтийском регионе выставке пищевой промышленности "Riga Food 2025"в Латвии.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Латвии в соцсетях.

Согласно информации, выставка прошла в Международном выставочном центре на Кипсале с 4 по 6 сентября.

В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Латвии, сопредседатель азербайджано-латвийской межправительственной комиссии Армандс Краузе посетил Азербайджанский стенд и ознакомился с представленной продукцией.