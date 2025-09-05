Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского региона

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 18:36
    

    Азербайджанская продукция была представлена ​​на крупнейшей в Балтийском регионе выставке пищевой промышленности "Riga Food 2025"в Латвии.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Латвии в соцсетях.

    Согласно информации, выставка прошла в Международном выставочном центре на Кипсале с 4 по 6 сентября.

    В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Латвии, сопредседатель азербайджано-латвийской межправительственной комиссии Армандс Краузе посетил Азербайджанский стенд и ознакомился с представленной продукцией.

    Фото
    

