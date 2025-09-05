Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского региона
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 18:36
Азербайджанская продукция была представлена на крупнейшей в Балтийском регионе выставке пищевой промышленности "Riga Food 2025"в Латвии.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Латвии в соцсетях.
Согласно информации, выставка прошла в Международном выставочном центре на Кипсале с 4 по 6 сентября.
В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Латвии, сопредседатель азербайджано-латвийской межправительственной комиссии Армандс Краузе посетил Азербайджанский стенд и ознакомился с представленной продукцией.
