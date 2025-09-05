İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan Baltik regionunun ən böyük sərgisində öz məhsullarını təqdim edib

    Azərbaycan məhsulları Latviyada Baltik regionunun ən böyük qida sənayesi sərgisi olan "Riga Food 2025"də təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyinin sosial şəbəkələrdəki səhifəsində bildirilib.

    Məlumata əsasən, sərgi sentyabrın 4-6-da Kipsaladakı Beynəlxalq Sərgi Mərkəzində keçirilib.

    Tədbir zamanı Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədri Armands Krauze Azərbaycan stendini ziyarət edib və təqdim olunan məhsullarla tanış olub.

    Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского региона
    Azerbaijan showcases its products at largest exhibition in Baltic region

