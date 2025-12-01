Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан председательствует на ключевом заседании ЮНЕП в Найроби

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 19:01
    Сегодня в Найроби под председательством Азербайджана открылось заседание Комитета постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кении, заседание, проводимое раз в два года, продлится пять дней. Оно посвящено обсуждению и согласованию проектов решений и резолюций, которые будут приняты на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (ЮНЕА), намеченной на следующую неделю.

    Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕП Султан Гаджиев в июне текущего года был впервые избран на должность председателя Бюро Комитета постоянных представителей ЮНЕП на 2025-2027 годы.

    Комитет постоянных представителей ЮНЕП является постоянно действующим органом ЮНЕА, в который входят 193 государства и который определяет приоритеты мирового значения по вопросам окружающей среды. На 7-й сессии ЮНЕА ожидается участие около 5000 представителей и более 60 глав делегаций на уровне министров. Азербайджан в рамках этого председательства вносит свой вклад в соответствующие процессы совместно с Султанатом Оман, президентом 7-й сессии ЮНЕА.

    Сотрудничество Азербайджана с ЮНЕП усиливается на фоне международного признания, которое страна получила после проведения COP29 в ноябре 2024 года и реализации глобальных инициатив в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. В 2026 году Азербайджан также выступит принимающей стороной Всемирного дня окружающей среды (WED2026), организуемого ЮНЕП.

    Кроме того, на 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), который пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года, одной из ключевых тем станет взаимосвязь изменения климата с устойчивым градостроительным развитием.

    Лента новостей