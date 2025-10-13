Азербайджан предоставил ООН информацию о национальных мерах по защите прав детей

Судьба и местонахождение примерно 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов, 71 из которых дети, остаются актуальной гуманитарной проблемой в постконфликтный период.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в рамках дискуссий Третьего комитета организации по правам человека 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Дипломат проинформировал представителей государств-членов о национальных мерах, предпринимаемых в Азербайджане в области защиты и развития детей.

Гаджиев рассказал об основных пунктах "Национальной стратегии в интересах детей на 2020-2030 годы", утвержденного президентом Азербайджана, которая является важной дорожной картой для защиты прав детей и решения вопросов, стоящих на повестке:

"Дети составляют примерно 30% населения страны. Мы осуществляем целенаправленные меры для защиты прав детей. Присоединение практически ко всем международным и региональным правовым документам, касающимся прав детей, открыло путь к законодательным реформам. "Национальная стратегия в интересах детей на 2020-2030 годы", утвержденная президентом Азербайджана, определяет основные вопросы, стратегию по решению проблем, связанных с защитой и развитием детей. Азербайджан уделяет особое внимание социальной защите детей из уязвимых групп, в том числе лишенных родительской опеки, с ограниченными возможностями здоровья и из семей вынужденных переселенцев".

Представитель страны в ООН отметил, что Азербайджан также определил защиту и развитие детей приоритетным направлением политики страны в постконфликтный период. Было отмечено, что после строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях около 3 500 вынужденных переселенцев возобновили обучение в этих регионах в сентябре 2025 года.

Он добавил, что широкомасштабное минное загрязнение создает серьезные препятствия для возвращения и проживания бывших переселенцев на родных землях, в том числе детей:

"Мины, преднамеренно установленные с 1990-х годов, унесли жизни или тяжело ранили более 3 400 человек, включая 362 детей и молодых людей. Этот вопрос требуют применения механизмов ООН по правам детей для эффективного решения данной проблемы".