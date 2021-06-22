Азербайджан предложил миссии ЮНЕСКО посетить Агдам, Физули и Шушу

"В продолжение телефонного разговора президента Ильхама Алиева с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был организован ряд встреч в формате видео-конференций".

"В продолжение телефонного разговора президента Ильхама Алиева с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был организован ряд встреч в формате видео-конференций".

Об этом Report заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

По ее словам, во время последней встречи 21 июня 2021 года азербайджанская сторона еще раз подчеркнула, что наша страна готова принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить процесс: "В этом контексте были проведены обсуждения о посещении миссией ЮНЕСКО освобожденных от оккупации Агдамского и Физулинского районов и города Шуша.

Хотела бы добавить, что в результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по вопросам беженцев, было достигнуто согласие об осуществлении миссии Верховного комиссариата на территории нашей страны, пострадавшие от конфликта. Азербайджан полностью готов принять и миссию Верховного комиссариата. В настоящее время мы ждем ответа от обеих организаций для завершения работ, связанных с визитом".