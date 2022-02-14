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Азербайджан предложил Грузии помощь в связи с землетрясением

Азербайджан предложил Грузии помощь в связи с землетрясением Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Внешняя политика
14 февраля 2022 г. 15:16
Азербайджан предложил Грузии помощь в связи с землетрясением

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во время беседы Дж.Байрамов поинтересовался у своего грузинского коллеги ситуацией в стране в связи с произошедшим вчера землетрясением и отметил, что в случае необходимости Азербайджан всегда готов оказать помощь дружественной Грузии.

По словам Д.Залкалиани, землетрясение не вызвало серьезных последствий. Он поблагодарил своего азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональные проблемы.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и о мероприятиях, которые будут проведены в ближайшие месяцы.

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