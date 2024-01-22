Азербайджан пожертвовал 20 тыс. евро целевому фонду ОЗХО

Правительство Азербайджанской Республики пожертвовало 20 тыс. евро Целевому фонду для подготовки кадров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Правительство Азербайджанской Республики пожертвовало 20 тыс. евро Целевому фонду для подготовки кадров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОЗХО.

Вся сумма будет выделена Целевому фонду и будет использована для расширения спектра учебных мероприятий в Центре химии и технологий ОЗХО (ChemTech Centre). Финансирование будет направлено на поддержку научных исследований и деятельности по наращиванию потенциала.

"Азербайджанская Республика рада внести добровольные взносы в этом году для поддержки новых программ и учебных мероприятий, проводимых в Центре", - отметил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.