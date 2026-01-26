Азербайджан поздравил Австралию с национальным праздником
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 11:09
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австралию по случаю Национального дня.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австралии по случаю их Национального дня", - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of Australia on the occasion of their National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 26, 2026
Happy National Day, Australia! 🇦🇿-🇦🇺 @dfat pic.twitter.com/yFQJAtlt8r
Последние новости
11:59
В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и ИзраиляВнешняя политика
11:55
В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человекДругие страны
11:54
В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 странЗдоровье
11:53
SOCAR установил новый рекорд в буровых работахЭнергетика
11:53
В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголяЗдоровье
11:52
В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаныПроисшествия
11:47
АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории АзербайджанаЗдоровье
11:44
Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:44