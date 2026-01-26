Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан поздравил Австралию с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 11:09
    Азербайджан поздравил Австралию с национальным праздником

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Австралию по случаю Национального дня.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    "Выражаем теплые поздравления народу и правительству Австралии по случаю их Национального дня", - говорится в сообщении.

    МИД Австралия
    Azərbaycan XİN Avstraliyanı təbrik edib
    Azerbaijan congratulates Australia on its national holiday

