Азербайджан посетят послы ряда стран ЕС, курирующих вопросы программы Восточного Партнерства

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан посетят послы ряда стран Европейского союза, курирующих вопросы программы Восточного Партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит около 15 послов из стран ЕС намечен на начало ноября.

Согласно информации, визит организовывается Эстонией, страной в настоящее время председательствующей в ЕС, совместно с Латвией при координационной поддержке Центра Восточного Партнерства в Таллинне.

В ходе визита будут обсуждены детали подготовки к пятому саммиту Восточного Партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.