Президент Мали посетит Азербайджан

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан посетит президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, глава государства примет участие в организуемом в Баку IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

Отметим, что 4-6 мая в Баку состоится IV Всемирный форум межкультурного диалога на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития", который проводится при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Совета Европы, ИСЕСКО.

Напомним, что в форуме примут участие вице-президент Болгарии Ильяна Йотова, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз бен Осман аль-Тувейджри, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин, генсек ОЧЭС Михаэль Христидис, генеральный директор IRCICA Халит Эрен, генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тайеб Баккос, генсек ТюркПА Рамиль Гасанов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и др.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые состоятся министерская встреча Всемирного форума, встреча международных организаций на высоком уровне. В сессиях в рамках Форума обсудят безопасность человека, устойчивое развитие, миграцию, межкультурный и межрелигиозный диалог, борьбу с экстремизмом, отношение к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственную безопасность и т.д.

Форму организуется уже в 4-й раз в рамках выдвинутой президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым в 2008 году инициативы "Бакинский процесс".