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Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2025 год

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2025 год Азербайджан в этом году снова вошел в число первых стран, полностью оплативших членский взнос в ООН.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 22:53
Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет ООН на 2025 год

Азербайджан в этом году снова вошел в число первых стран, полностью оплативших членский взнос в ООН.

Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он отметил, что за последнюю неделю наряду с Азербайджаном, Австралия, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Швеция и Украина полностью оплатили членские взносы в бюджет ООН на этот год.

Отметим, что на сегодняшний день, помимо нашей страны, платежи осуществили еще 24 государства-члена ООН.

Бюджет ООН формируется за счет членских взносов 193 государств. Размер взноса определяется на основе нескольких критериев, одним из которых является платежеспособность страны. Средства направляются в первую очередь на покрытие административных расходов центральных органов ООН - Генеральной Ассамблеи, специальных комитетов и секретариата, значительная часть суммы тратится на миротворческие миссии.

Напомним, что Азербайджан был избран в члены организации 2 марта 1992 года резолюцией, принятой на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджана, а 6 мая заработало постоянное представительство нашей страны при организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan bu il də BMT-yə üzvlük haqqını tam ödəyən ilk ölkələr sırasında yer alıb

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