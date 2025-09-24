Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан подписал в Нью-Йорке визовое соглашение еще с одной страной

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 06:51
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.

    Как передает Report, об этом глава азербайджанского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

    Согласно информации, на встрече были обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества, расширения политического диалога и построения более прочных связей в многосторонних рамках.

    В ходе встречи также было подписано "Соглашение между Правительством Республики Гвинея-Бисау и Правительством Азербайджанской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов от визовых требований".

    Напомним, что ранее аналогичное соглашение было подписано с Джибути.

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Гвинея-Бисау визовое соглашение 80-я сессия Генассамблеи ООН
