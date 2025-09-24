Азербайджан подписал в Нью-Йорке визовое соглашение еще с одной страной
- 24 сентября, 2025
- 06:51
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейрой.
Как передает Report, об этом глава азербайджанского внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.
Согласно информации, на встрече были обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества, расширения политического диалога и построения более прочных связей в многосторонних рамках.
В ходе встречи также было подписано "Соглашение между Правительством Республики Гвинея-Бисау и Правительством Азербайджанской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов от визовых требований".
Напомним, что ранее аналогичное соглашение было подписано с Джибути.