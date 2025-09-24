Азербайджан и Джибути подписали в Нью-Йорке визовое соглашение

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Джибути Абделькадиром Хусейном Омаром.

Как сообщает Report, об этом глава азербайджанского дипведомства написал на своей странице в соцсети X.

"Обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и образовательной сферах, а также партнерство на многосторонних платформах", - говорится в публикации.

На встрече было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Баку в 2026 году, и председательство Азербайджана создадут новые возможности для укрепления этого сотрудничества.

Джейхун Байрамов сообщил, что во время встречи было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требовний".