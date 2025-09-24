Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Джибути подписали в Нью-Йорке визовое соглашение

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 01:35
    Азербайджан и Джибути подписали в Нью-Йорке визовое соглашение

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Джибути Абделькадиром Хусейном Омаром.

    Как сообщает Report, об этом глава азербайджанского дипведомства написал на своей странице в соцсети X.

    "Обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и образовательной сферах, а также партнерство на многосторонних платформах", - говорится в публикации.

    На встрече было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Баку в 2026 году, и председательство Азербайджана создадут новые возможности для укрепления этого сотрудничества.

    Джейхун Байрамов сообщил, что во время встречи было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требовний".

    Azərbaycanla Cibuti arasında Nyu-Yorkda viza ilə bağlı saziş imzalanıb

