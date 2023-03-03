О нас

Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой

Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой в качестве следующего председателя ДН.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 20:36
Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой

Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой в качестве следующего председателя ДН.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Уганды Одонго Сесе Абубакаром, прибывшим в нашу страну для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

На встрече стороны обсудили перспективы политических, экономических, сельскохозяйственных и других двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения.

С удовлетворением было подчеркнуто успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также глобальные инициативы, направленные на внесение вклада в его развитие.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to share its experience of chairing Non-Aligned Movement with Uganda
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan QH-ya sədrlik təcrübəsini Hərəkatın növbəti sədri qismində Uqanda ilə bölüşəcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi