Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой

Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой в качестве следующего председателя ДН.

Азербайджан поделится опытом председательства в Движении неприсоединения с Угандой в качестве следующего председателя ДН.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Уганды Одонго Сесе Абубакаром, прибывшим в нашу страну для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

На встрече стороны обсудили перспективы политических, экономических, сельскохозяйственных и других двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения.

С удовлетворением было подчеркнуто успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также глобальные инициативы, направленные на внесение вклада в его развитие.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.