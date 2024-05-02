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Президент Фонда Стирлинга: Мир переживает очень трудные времена

Президент Фонда Стирлинга: Мир переживает очень трудные времена Мир переживает очень трудные времена, и это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 10:24
Президент Фонда Стирлинга: Мир переживает очень трудные времена

Мир переживает очень трудные времена, и это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент и член совета директоров Фонда Стирлинга Майлс Хансен в ходе выступления на панельных обсуждениях на тему "Важность культурных и творческих индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Наш мир переживает очень трудные времена, и это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня. Я думаю, что все это происходит из-за роста национализма", - сказал он.

По его словам, национализм - это не патриотизм, а, скорее, эгоизм по отношению к другим странам.

"Эта проблема встречается в Европе, на Ближнем Востоке и в США. Такой подход приводит к политическому кризису. Националисты пытаются изменить систему, а поляризация пытается отделить нас друг от друга. Мы стремимся к миру, и я думаю, что если вы не хотите мира, то вам нет места на этом форуме. Каждый из нас может стать объединяющей силой, изменив глобальную тенденцию. Культура и творчество укрепляют связь между людьми и напоминают нам, что у нас много общего", - сказал Хансен.

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Версия на английском языке President of Stirling Foundation: World going through tough period
Версия на азербайджанском языке "Stirling" Fondunun prezidenti: Dünya çox çətin dövrdən keçir

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