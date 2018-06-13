Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН по Грузии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Грузии. Как сообщает Report, на 72-ой сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия".

"За" дaнную резолюцию в этом году проголосовала 81 страна, в том числе и Азербайджан.

"Министерство иностранных дел Грузии выражает благодарность всем государствам, которые поддержали право на возвращение беженцев и вынужденно перемещенный лиц и еще раз выразили свое сочувствие каждому беженцу", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

В МИД Грузии отметили, что Генеральная Ассамблея ООН принимает эту резолюцию с 2008 года, "чем укрепляет фундаментальные права вынужденно перемещенных лиц, в первую очередь, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места их проживания".