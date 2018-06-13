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    Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН по Грузии

    МИД Грузии поблагодарил все страны, проголосовавшие за эту резолюцию

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан поддержал  резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Грузии. Как сообщает Report,  на 72-ой сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия". 

    "За" дaнную резолюцию в  этом году проголосовала  81 страна, в том числе и Азербайджан. 

    "Министерство иностранных дел Грузии выражает благодарность всем государствам, которые поддержали право на возвращение беженцев и вынужденно перемещенный лиц и еще раз выразили свое сочувствие каждому беженцу", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

    В МИД Грузии  отметили, что Генеральная Ассамблея ООН принимает эту резолюцию с 2008 года, "чем укрепляет фундаментальные права вынужденно перемещенных лиц, в первую очередь, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места их проживания".

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