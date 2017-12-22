Азербайджан поддержал резолюцию ГА ООН, не признающую Иерусалим столицей Израиля - ФОТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан - среди 128 стран, проголосовавших "за" резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Иерусалиму.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, помимо Азербайджана за резолюцию, не признающую Иерусалим столицей Израиля, также проголосовали четыре из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - Великобритания, Китай, Франция и Россия, и такие ведущие страны, как Германия, Испания, Япония, Бельгия, Италия, Норвегия.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 128 голосами "за" при 35 воздержавшихся и 9 голосах "против" одобрила резолюцию, фактически призывающую объявить недействительным решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В принятой резолюции государства-члены ООН подтвердили особый статус Иерусалима и подчеркнули, что любые меры, направленные на его изменение "не имеют юридической силы".

Члены Генассамблеи призвали государства не открывать дипломатические представительства в Иерусалиме.

Против резолюции проголосовали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы острова, Палау и Того. Украина, Молдова, Грузия, Туркменистан и еще ряд делегаций не принимали участия в голосовании.