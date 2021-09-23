Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-релиз Международного суда.

"По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона добавляет, что попытки сторон договориться об урегулировании претензий в течение последних десяти месяцев привели к тупиковой ситуации. Поэтому Азербайджан просит Международный суд привлечь Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и возместить стране и ее народу нанесенный этим ущерб, указано в сообщении.

"Цель ходатайства состоит в том, чтобы заставить Армению соблюдать свои международные обязательства в рамках конвенции и защитить азербайджанцев от непоправимого вреда, причиненного продолжающимся поведением Армении. Таким образом, Азербайджан просит суд в срочном порядке предпринять определенные временные меры", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан, в дополнение к сделанному в январе иску в Суд по правам человека против Армении, обратится в суд за систематическое нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.