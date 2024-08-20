Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.