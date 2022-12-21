Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека

Правительство Азербайджана подало обращение против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за грубые нарушения прав человека на освобожденных от оккупации территориях.

Правительство Азербайджана подало обращение против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за грубые нарушения прав человека на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Азербайджан представил ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного разрушения армянами имущества, в том числе сотен гражданских домов и других жилых помещений в Лачыне и двух соседних селах в мае-августе 2022 года.

Сообщается, что правительство Армении не предприняло никаких шагов для предотвращения крупномасштабных разрушений.

"Правительство Армении систематически нарушает права человека на Лачынской дороге. Недавно обнаруженные доказательства, в том числе мины, произведенные в Армении в 2021 году и доставленные в Азербайджан через Лачынскую дорогу для установки на этих территориях, свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении продолжают минировать районы, которые они должны были покинуть в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, что является очевидным нарушением трехстороннего заявления. Азербайджан требует компенсации, репараций, реституции и других расходов за ущерб, причиненный в результате грубого нарушения прав человека. Азербайджан продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности за постоянное и целенаправленное нарушение международного права прав человека", - говорится в заявлении министерства.