Азербайджан переиграл Францию на ее собственном поле в Совбезе ООН!

Предотвращено принятие проармянского заявления Франции в ООН.

Предотвращено принятие проармянского заявления Франции в ООН.

Как сообщает Report, об этом написал портал Caliber.Az .

Так, сразу же после обсуждений 20-21 декабря Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН и в настоящее время как его председатель (постоянные и непостоянные члены исполняют обязанности председателя по одному месяцу) подготовила абсолютно проармянское заявление, в котором ситуация на дороге Лачин-Ханкенди представлена как гуманитарная катастрофа. Дипломатическая баталия над текстом заявления шла целых 10 дней!

Со стороны Франции процессом руководила непосредственно администрация президента Франции и советники Макрона по внешней политике.

Франция полагала, что протащит проармянское заявление в СБ ООН, а затем в качестве следующего шага превратит его в резолюцию. Не случайно недавно секретарь Совбеза Армен Григорян одной из приоритетных целей Армении определил принятие заявления в Совете Безопасности ООН. Ереван и Париж упорно старались переиграть ситуацию на Лачинской дороге через международные структуры, в частности, ООН.

Франция, постоянный член Совета безопасности ООН и в настоящее время председатель Совета безопасности, за 10 дней так и не смогла провести заявление по ситуации на Лачинской дороге. В начале из проармянского заявления было убрано словосочетание "Нагорный Карабах". Затем было прописано, что гуманитарная помощь может основываться только на уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Далее, туда были внесены такие выражения, как поддержка территориальной целостности Азербайджана.

Официальный Баку с помощью своих партнеров умудрился размягчить текст заявления настолько, что после 6-й или 7-й его редакции, он стал де-факто проазербайджанским, официальный Париж вовсе отказался от него! Отдел внешней политики и дипломатии Администрации президента Франции пребывает в форменной истерике – изначально проармянский проект заявления был перевернут нашими фокусниками-дипломатами с ног на голову, да так, что французам пришлось вообще отказаться от своей первоначальной затеи! По нашим данным, французские власти настолько разъярены провалом в ООН, что сегодня уже речь идет об отзыве постпреда Франции при ООН и его заместителя.