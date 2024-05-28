Папуашвили: Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в обеспечении регионального мира

Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном это не только двусторонние отношения. Мы тесно сотрудничаем в направлении обеспечения регионального мира и процветания.
Как сообщает местное бюро
"Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в направлении обеспечения регионального мира и процветания. Только так мы сможем успешно продолжить развитие наших стран и полностью использовать потенциал региона. Лишь так мы сможем построить прочный мост между Европой и Азией и в полной мере воспользоваться его преимуществами", - сказал Ш.Папуашвили.