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Папуашвили: Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в обеспечении регионального мира

Папуашвили: Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в обеспечении регионального мира Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном это не только двусторонние отношения. Мы тесно сотрудничаем в направлении обеспечения регионального мира и процветания.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 20:41
Папуашвили: Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в обеспечении регионального мира

Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном это не только двусторонние отношения. Мы тесно сотрудничаем в направлении обеспечения регионального мира и процветания.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего выступления на официальном приеме, состоявшемся 28 мая - в День независимости Азербайджана в Тбилиси.

"Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в направлении обеспечения регионального мира и процветания. Только так мы сможем успешно продолжить развитие наших стран и полностью использовать потенциал региона. Лишь так мы сможем построить прочный мост между Европой и Азией и в полной мере воспользоваться его преимуществами", - сказал Ш.Папуашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri: Azərbaycanla regional sülhün təmin edilməsində sıx əməkdaşlıq edirik

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