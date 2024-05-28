МИД: Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном

Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Кубы в социальной сети "Х".
"Куба передает сердечные поздравления народу и правительству Азербайджанской Республики по случаю Национального праздника - Дня независимости. Подтверждаем готовность углублять отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
#Cuba extiende cordiales felicitaciones al pueblo y gobierno de la República de #Azerbaiyán , en ocasión de su Fiesta Nacional.