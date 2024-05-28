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МИД: Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном

МИД: Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном Куба подтверждает готовность углублять сотрудничество с Азербайджаном.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 17:22
МИД: Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном

Куба готова углублять сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Кубы в социальной сети "Х".

"Куба передает сердечные поздравления народу и правительству Азербайджанской Республики по случаю Национального праздника - Дня независимости. Подтверждаем готовность углублять отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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