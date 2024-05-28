Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей официальной странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в соцсети "Х".

"Поздравляю Азербайджан с 28 мая - Днем независимости. От всего сердца разделяю заслуженную гордость и радость всех наших азербайджанских братьев и сестер. С уважением чту память героев, павших во имя независимости", - говорится в публикации турецкого лидера.