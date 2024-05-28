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Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана

Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей официальной странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 16:50
Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в соцсети "Х".

"Поздравляю Азербайджан с 28 мая - Днем независимости. От всего сердца разделяю заслуженную гордость и радость всех наших азербайджанских братьев и сестер. С уважением чту память героев, павших во имя независимости", - говорится в публикации турецкого лидера.

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Версия на английском языке Erdogan congratulates Azerbaijan on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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