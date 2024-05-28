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Мэр Вашингтона подписала декларацию в связи со 106-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики

Мэр Вашингтона подписала декларацию в связи со 106-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики Мэр столицы США Вашингтона Мюриэль Баузер подписала декларацию в связи со 106-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР).
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 20:03
Мэр Вашингтона подписала декларацию в связи со 106-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики

Мэр столицы США Вашингтона Мюриэль Баузер подписала декларацию в связи со 106-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как передает американское бюро Report, в декларации говорится, что 28 мая 1918 года была образована АДР, первая светская парламентская республика на мусульманском Востоке, где женщинам были предоставлены избирательные права.

В то же время было подчеркнуто, что более 50 миллионов азербайджанцев во всем мире отмечают День независимости Азербайджана, приуроченный к дате создания АДР.

Кроме того, в декларации отмечается, что в этом году прошло тридцать три года с момента восстановления независимости Республики и тридцать два года с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

В подписанной декларации Баузер отметила наличие посольства Азербайджана в Вашингтоне и богатый вклад азербайджанской общины в образовательное и культурное разнообразие города.

Отметим, что подписание мэром Вашингтона ежегодной декларации 28 мая уже стало традицией.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonun meri 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı Bəyannamə imzalayıb

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