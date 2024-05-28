Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Турция готова поддержать все усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает
"Мы готовы поддержать все усилия доброй воли, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Турция желает, чтобы позитивный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией привел к мирному соглашению двух стран", - говорится в заявлении.
Отметим, что 28 мая под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции главы государства в Бештепе состоялось третье в этом году заседание Совета национальной безопасности.