Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Турция готова поддержать все усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности Турции.

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Турция готова поддержать все усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.



Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности Турции. "Мы готовы поддержать все усилия доброй воли, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Турция желает, чтобы позитивный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией привел к мирному соглашению двух стран", - говорится в заявлении. Отметим, что 28 мая под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции главы государства в Бештепе состоялось третье в этом году заседание Совета национальной безопасности. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram