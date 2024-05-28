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Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией Турция готова поддержать все усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности Турции.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 22:12
Совет нацбезопасности Турции: Мы готовы поддержать все усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Турция готова поддержать все усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности Турции.

"Мы готовы поддержать все усилия доброй воли, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Турция желает, чтобы позитивный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией привел к мирному соглашению двух стран", - говорится в заявлении.

Отметим, что 28 мая под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции главы государства в Бештепе состоялось третье в этом году заседание Совета национальной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə MTŞ: Azərbaycanla Ermənistan arasında daimi sülhə yönələn bütün səylərə dəstək üçün hazırıq

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