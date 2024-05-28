Елена Кондратюк: Азербайджан празднует 28 мая восстановлением своего суверенитета
Елена Кондратюк: Азербайджан празднует 28 мая восстановлением своего суверенитетаЭтот День Азербайджан встречает в особо радостной атмосфере – с восстановленным суверенитетом в международно-признанных границах.
Этот День Азербайджан встречает в особо радостной атмосфере – с восстановленным суверенитетом в международно-признанных границах.
Как передает Report, поздравлением по случаю Дня независимости Азербайджана вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поделилась в своем аккаунте в соцсети "Х".
"106 лет назад впервые состоялось создание независимой светской Азербайджанской Демократической Республики и также был создан азербайджанский парламент. Желаю азербайджанскому народу долгосрочного мира, безопасности, быстрого восстановления и реинтеграции деоккупированных территорий!" , - говорится в публикации.
О.Кондратюк также отметила, что высоко ценит неизменную позицию Азербайджана в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "Спасибо за важную и постоянную гуманитарную помощь. Признательны за теплый и гостеприимный прием на отдых и реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны. Ценим ощутимый вклад Азербайджана в гуманитарное разминирование территории Украины".
Щиро вітаю наших азербайджанських друзів з Днем Незалежності Азербайджанської Республіки!
106 років тому вперше відбулося створення незалежної світської Азербайджанської Демократичної Республіки і також було утворено азербайджанський парламент.