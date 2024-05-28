Елена Кондратюк: Азербайджан празднует 28 мая восстановлением своего суверенитета

Этот День Азербайджан встречает в особо радостной атмосфере – с восстановленным суверенитетом в международно-признанных границах.

Этот День Азербайджан встречает в особо радостной атмосфере – с восстановленным суверенитетом в международно-признанных границах.

Как передает Report , поздравлением по случаю Дня независимости Азербайджана вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поделилась в своем аккаунте в соцсети "Х".

"106 лет назад впервые состоялось создание независимой светской Азербайджанской Демократической Республики и также был создан азербайджанский парламент. Желаю азербайджанскому народу долгосрочного мира, безопасности, быстрого восстановления и реинтеграции деоккупированных территорий!" , - говорится в публикации.

О.Кондратюк также отметила, что высоко ценит неизменную позицию Азербайджана в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "Спасибо за важную и постоянную гуманитарную помощь. Признательны за теплый и гостеприимный прием на отдых и реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны. Ценим ощутимый вклад Азербайджана в гуманитарное разминирование территории Украины".