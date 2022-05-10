Азербайджан передал предложения Армении о составе комиссии по делимитации границ

Азербайджан передал предложения Армении о составе комиссии по делимитации границ.

Азербайджан передал предложения Армении о составе комиссии по делимитации границ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Одной из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Брюсселе 6 апреля с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении и председателя Совета Европейского Союза, стало создание комиссии по делимитации границ.

Первое заседание комиссии планировалось провести до конца апреля. После этого я провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. В ходе телефонных переговоров мы внесли предложения по составу комиссии", - сказал он.

По словам главы МИД, учитывая ряд особенностей и отличий процесса делимитации армяно-азербайджанской границы по сравнению с другими соседними странами, предложение азербайджанской стороны заключалось в том, чтобы комиссия была организована в другом формате: "Предложение азербайджанской стороны заключалось в том, что лицо, возглавляющее комиссию от Азербайджана, должно быть на уровне заместителя премьер-министра. И во время моего первого телефонного разговора министр иностранных дел Армении воспринял это с пониманием и сказал, что для обсуждения армянской стороне необходимо дополнительное время. Позже это предложение было принято. Стороны согласовали состав комиссии. Однако, первое заседание еще не состоялось. Азербайджанская сторона была готова провести эту встречу в апреле, и мы снова готовы ее провести".