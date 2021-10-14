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Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации

Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации Требование Армении ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана из-за расовой дискриминации должно быть отвергнуто Международным судом ООН.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 19:46
Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации
Эльнур Мамедов

Требование Армении ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана из-за расовой дискриминации должно быть отвергнуто Международным судом ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на слушаниях представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

Мамедов назвал доводы армянской стороны "неточными", указав, что в ходе слушаний будет разъяснена позиция Баку, "почему просьба Армении о временных обеспечительных мерах должна быть полностью отклонена".

"Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев неоднократно подтверждал приверженность Азербайджана базовым ценностям равенства, многообразия и уважения человеческого достоинства", - сказал он. Мамедов обвинил Армению в поддержке националистической идеологии, будучи моноэтническим государством.

Напомним, что ранее Азербайджан также подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Азербайджан просит суд привлечь Армению к ответственности за нарушения конвенции и возместить стране и ее народу нанесенный ущерб, а также просит суд в срочном порядке предпринять определенные временные меры в отношении Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijan denies Armenian allegations of racial discrimination
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: "Ermənistan azərbaycanlılara qarşı törədilmiş cinayətləri araşdırmaq çağırışlarına məhəl qoymur"

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