Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

На основе обращения украинской стороны Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз, состоящий из электрооборудования.

На основе обращения украинской стороны Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз, состоящий из электрооборудования.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Грузовые автомобили с 45 трансформаторами и 50 генераторами, предоставленными ОАО "Азерэнержи", были сегодня отправлены с территории энергоузла "Гобу" с участием посла Украины в Азербайджане и представителей ОАО "Азерэнержи".

Общий вес груза, стоимостью около 1 млн 422 тыс. манатов, составляет 52,2 тонны и перевозится посредством 4 фур. Остальная часть груза будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, уже составила около 30 миллионов манатов.

Около 90 украинских детей, пострадавших в результате войны и потерявших членов семей, были доставлены в Азербайджан для медицинской и социально-психологической реабилитации.