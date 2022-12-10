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Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи На основе обращения украинской стороны Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз, состоящий из электрооборудования.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 11:10
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

На основе обращения украинской стороны Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз, состоящий из электрооборудования.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Грузовые автомобили с 45 трансформаторами и 50 генераторами, предоставленными ОАО "Азерэнержи", были сегодня отправлены с территории энергоузла "Гобу" с участием посла Украины в Азербайджане и представителей ОАО "Азерэнержи".

Общий вес груза, стоимостью около 1 млн 422 тыс. манатов, составляет 52,2 тонны и перевозится посредством 4 фур. Остальная часть груза будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, уже составила около 30 миллионов манатов.

Около 90 украинских детей, пострадавших в результате войны и потерявших членов семей, были доставлены в Азербайджан для медицинской и социально-психологической реабилитации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərib

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