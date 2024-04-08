Азербайджан отправил в Малатью гуманитарную помощь

Государственный комитет по работе с диаспорой направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Малатье.

Государственный комитет по работе с диаспорой направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Малатье.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, гумпомощь уже доставлена в Турцию.

Заместитель председателя Госкомитета Валех Гаджиев заявил журналистам, что официальный Баку попытался поддержать регион в преддверии праздника Рамазан.

"Мы всегда рядом с Турцией. И в будущем будем делать все, что в наших силах", - сказал он.

Напомним, что Малатья сильно пострадала в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля прошлого года. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Малатье погибли 1 393 человека, около 10 тысяч получили ранения.

Турецкие власти назвали землетрясение "катастрофой века". Общее число погибших в результате стихийного бедствия составило 50,5 тыс. человек.