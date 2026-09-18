Азербайджан организовал в ООН обсуждения на тему прав жертв мин

Постоянное представительство Азербайджана в Женеве организовало в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека специальное мероприятие "За пределами выживания - восстановление достоинства и возвращение прав", посвященное защите прав людей, пострадавших от мин.

Как сообщает Report, обсуждения были организованы совместно с организацией "Универсальные права человека" и миссией Алжира.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров отметил, что Баку еще в 2024 году выступил со специальной инициативой, направленной на восстановление фундаментальных прав жертв мин, и сообщил, что в результате в 2025 году в СПЧ была принята резолюция "Воздействие противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека".

Дипломат подчеркнул необходимость принятия новой резолюции, направленной на переход от признания прав жертв мин к их практическому обеспечению. Обращая внимание на масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, Э. Искандеров предложил практические механизмы удовлетворения потребностей жертв мин.

В мероприятии выступили постоянные представители Алжира, Мозамбика и Уганды при женевском отделении ООН, а также представители Службы ООН по разминированию (UNMAS), Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и других международных организаций.

В центре обсуждения были вопросы медицинской и психологической реабилитации, социальной и экономической реинтеграции жертв мин, а также взаимосвязь минного загрязнения с изменением климата и правами человека.