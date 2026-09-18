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    Азербайджан организовал в ООН обсуждения на тему прав жертв мин

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2026
    • 22:09
    Азербайджан организовал в ООН обсуждения на тему прав жертв мин

    Постоянное представительство Азербайджана в Женеве организовало в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека специальное мероприятие "За пределами выживания - восстановление достоинства и возвращение прав", посвященное защите прав людей, пострадавших от мин.

    Как сообщает Report, обсуждения были организованы совместно с организацией "Универсальные права человека" и миссией Алжира.

    Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров отметил, что Баку еще в 2024 году выступил со специальной инициативой, направленной на восстановление фундаментальных прав жертв мин, и сообщил, что в результате в 2025 году в СПЧ была принята резолюция "Воздействие противопехотных мин на полное осуществление всех прав человека".

    Дипломат подчеркнул необходимость принятия новой резолюции, направленной на переход от признания прав жертв мин к их практическому обеспечению. Обращая внимание на масштабы минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, Э. Искандеров предложил практические механизмы удовлетворения потребностей жертв мин.

    В мероприятии выступили постоянные представители Алжира, Мозамбика и Уганды при женевском отделении ООН, а также представители Службы ООН по разминированию (UNMAS), Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и других международных организаций.

    В центре обсуждения были вопросы медицинской и психологической реабилитации, социальной и экономической реинтеграции жертв мин, а также взаимосвязь минного загрязнения с изменением климата и правами человека.

    Постоянное представительство Азербайджана при ООН
    Azərbaycan BMT-də mina qurbanlarının hüquqları ilə bağlı müzakirə təşkil edib
    Azerbaijan arranges discussion on rights of landmine victims at UN

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