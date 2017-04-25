Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в Женеве (Швейцария) прошла Донорская конференция высокого уровня ООН с целью оказать помощь Йемену, который переживает крайне тяжелую гуманитарную ситуацию.

На мероприятии Азербайджан представил руководитель Агентства помощи международному развитию (AİDA) министерства иностранных дел Ашраф Шихалиев.

Было отмечено, что в соответствии с Донорской конференцией, азербайджанская сторона, которая постоянно демонстрирует преданность принципу исламской солидарности и объявила 2017 год "Годом исламской солидарности", оказывает переживающему крайне тяжелый гуманитарный кризис Йемену гуманитарную помощь.