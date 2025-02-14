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Азербайджан обсудил с МАГАТЭ реализацию договоренностей и ядерную энергетику

Азербайджан обсудил с МАГАТЭ реализацию договоренностей и ядерную энергетику Азербайджан обсудил с МАГАТЭ реализацию договоренностей и ядерную энергетику
Внешняя политика
14 февраля 2025 г. 16:36
Азербайджан обсудил с МАГАТЭ реализацию договоренностей и ядерную энергетику

Азербайджан обсудил с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) реализацию меморандума о взаимопонимании по энергетическому планированию.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

“На полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили реализацию меморандума в рамках Парижского соглашения, а также вопросы сотрудничества с Агентством в этом направлении”, — написал он.

В свою очередь Гросси отметил, что Азербайджан продолжает активно сотрудничать с МАГАТЭ и изучает возможность внедрения ядерной энергетики в свой энергетический баланс.

“МАГАТЭ уже оказывает поддержку Азербайджану в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Азербайджан”- отметил он в "Х".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan AEBA ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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