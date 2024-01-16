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​​​​​​​Азербайджан не приглашал Европарламент для наблюдения за президентскими выборами

​​​​​​​Азербайджан не приглашал Европарламент для наблюдения за президентскими выборами Азербайджанская сторона не направляла приглашение в Европейский парламент для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в стране 7 февраля.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 12:13
​​​​​​​Азербайджан не приглашал Европарламент для наблюдения за президентскими выборами

Азербайджанская сторона не направляла приглашение в Европейский парламент для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в стране 7 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.

"В Европарламенте заявили, что не примут участие в наблюдении за выборами в Азербайджане. Однако никакого приглашения им не направлялось", - сказал источник.

Напомним, что в российских и армянских СМИ была опубликована информация о решении Европарламента не направлять наблюдателей на предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan didn’t invite European Parliament to observe presidential elections
Версия на азербайджанском языке Diplomatik mənbə: "Azərbaycan Prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün Avroparlamentə dəvət göndərməyib"

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