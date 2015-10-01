​Мамедъяров не исключил возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не отрицает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз.

По сообщениям Report, об этом заявил агентству Sputnik министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Никогда не говори никогда", — ответил глава МИД Азербайджана на соответствующий вопрос и уточнил, что сейчас его страна сосредоточена на "выстраивании большего количества двусторонних отношений" со странами Евразийского блока.

Президент Казахстана ранее сообщал, что Азербайджан, Иран, Индия и Монголия рассматривают возможности сотрудничества с ЕАЭС, а Турция выразила желание заключить с союзом торговое соглашение. Евразийский экономический союз объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению.