Азербайджан направил письмо протеста главе сената штата Колорадо

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"24 апреля Сенат штата Колорадо США из 35 человек принял резолюцию в связи с т.н. "геноцидом армян". В этой резолюции ссылаются на блокаду Армении и т.н. "Арцаха" со стороны Турции и Азербайджана и утверждается, что якобы в Нахчыванской Автономной Республике совершен культурный геноцид армянского "христианского наследия".

Об этом Report заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"Отметим, что некоторые представители медиа пытаются преподнести ссылку на созданную на наших оккупированных территориях сепаратистскую структуру как признание этой структуры. Мы бы хотели подчеркнуть, что текст данной резолюции не говорит об этом, и в целом признание какой-либо структуры "государством" находится вне полномочий законодательного органа штата.

Также следует отметить, что такие символические резолюции без практической и правовой значимости, не создают никаких последствий для самих штатов и поэтому их принятие возможно путем проведения короткой процедуры.

Посольство Азербайджана в США направило руководству Сената Колорадо и всем его членам письмо, призывающее устранить допущенные в отношении нашей страны серьезные искажения и неверную информацию, а также планируется проведение соответствующих встреч", - подчеркнула представитель МИД.