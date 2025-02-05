Азербайджан может восстановить отношения с USAID в случае смены руководства агентства

Смена руководства Агентства США по международному развитию (USAID) может открыть путь к восстановлению отношений Азербайджана с агентством.

Смена руководства Агентства США по международному развитию (USAID) может открыть путь к восстановлению отношений Азербайджана с агентством.

Об этом Report заявил старший консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Метин Мамедли.

Эксперт отметил, что в последние дни администрация президента США Дональда Трампа принимает противоречивые решения касательно внешней политики.

"Я имею ввиду что в уже принятое решение впоследствии вносятся коррективы. То же самое мы увидели и в вопросе с USAID. Сначала звучали заявления и принимались решения о полной ликвидации агентства. Однако позже выяснилось, что речь идет лишь о смене руководства", - сказал Мамедли.

Эксперт считает, что Трамп не планирует полностью ликвидировать агентство: "Трамп заявил, что сама концепция USAID заслуживает внимания, однако его руководство неэффективное. По этой причине госсекретарь США Марко Рубио был назначен временным исполняющим обязанности директора агентства. Если произойдут изменения в руководстве, я полагаю, это может открыть путь к восстановлению отношений между Азербайджаном и USAID".

Мамедли подчеркнул, что Азербайджан не желает вмешательства USAID в его внутренние дела.

"Основное требование - это невмешательство в наши внутренние дела, уважение к нашей независимости, суверенитету, территориальной целостности и нормам международного права. Если эти принципы будут соблюдаться, можно выстроить новые отношения между Азербайджаном и агентством", - сказал он.

Напомним, что 3 февраля штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта решением администрации Дональда Трампа. Позже госсекретарь США Марко Рубио был назначен временно исполняющим обязанности директора USAID. В заявлении Государственного департамента отмечается, что большая часть финансирования USAID не отвечает интересам США.