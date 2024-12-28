Азербайджан меняет правила временного пребывания для граждан России

Азербайджан намерен внести изменения в правила временного пребывания для граждан России.

Азербайджан намерен внести изменения в правила временного пребывания для граждан России, в частности речь идет о сроках пребывания в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель ведомства напомнил, что Россия ранее сократила сроки пребывания для иностранных граждан.

По его словам, в ближайшее время Азербайджан планирует внести коррективы в правила, регулирующие сроки временного нахождения российских граждан на территории республики, так как ужесточение требований российской стороной в первую очередь рассматривается в контексте прав граждан Азербайджана.

Азербайджан, как и в любом вопросе внешней политики, будет исходить из принципов паритета и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции, добавил Гаджизаде.

26 декабря МИД России сообщило, что срок временного пребывания иностранных граждан без визы на территории Российской Федерации с 1 января 2025 года не должен превышать 90 суток в течение года.