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Азербайджан меняет правила временного пребывания для граждан России

Азербайджан меняет правила временного пребывания для граждан России Азербайджан намерен внести изменения в правила временного пребывания для граждан России.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 14:50
Азербайджан меняет правила временного пребывания для граждан России

Азербайджан намерен внести изменения в правила временного пребывания для граждан России, в частности речь идет о сроках пребывания в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель ведомства напомнил, что Россия ранее сократила сроки пребывания для иностранных граждан.

По его словам, в ближайшее время Азербайджан планирует внести коррективы в правила, регулирующие сроки временного нахождения российских граждан на территории республики, так как ужесточение требований российской стороной в первую очередь рассматривается в контексте прав граждан Азербайджана.

Азербайджан, как и в любом вопросе внешней политики, будет исходить из принципов паритета и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции, добавил Гаджизаде.

26 декабря МИД России сообщило, что срок временного пребывания иностранных граждан без визы на территории Российской Федерации с 1 января 2025 года не должен превышать 90 суток в течение года.

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Версия на английском языке Azerbaijan to apply new guidelines and tightening of rules regarding temporary stay period for Russian citizens
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarının müvəqqəti qalma müddəti ilə bağlı qaydalar dəyişəcək

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